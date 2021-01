Lovitură pentru turiști! Amsterdamul vrea să interzică accesul turiștilor în magazinele cu marijuana Autoritațile din Amsterdam vor sa restricționeze accesul turiștilor la magazinele in care se vinde marijuana. Mai exact, doar rezidenții olandezi vor putea intra in locațiile care vand cannabis, conform unei noi propuneri a primarului Femke Halsema care dorește schimbarea imaginii orașului, scrie Bloomberg. Planul, susținut de poliția și procuratura locala, urmarește de asemenea sa combata traficul de droguri puternice și crima organizata asociata vanzarii marijuanei. „Piața cannabisului este prea mare și prea incinsa”, a declarat Halsema, precizand ca „vreau sa o micșorez și sa o fac mai ușor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amsterdam vrea sa elimine una dintre cele mai mari atracții turistice ale orașului. Strainii ar putea avea interzis in cafenelele care vand canabis In dorinta de a schimba imaginea orasului Amsterdam, autoritatile locale vor sa elimine una dintre cele mai importante atractii turistice: cafenelele in…

- Autoritațile din Amsterdam vor sa restricționeze accesul turiștilor in cafenelele care vand cannabis, potrivit Bloomberg. Astfel, doar rezidenții olandezi vor avea voie sa intre in cafenelele cu cannabis,...

- Autoritațile din Amsterdam vor sa restricționeze accesul turiștilor la una din atracțiile sale cheie: cafenelele, relateaza Bloomberg.Doar rezidenții olandezi vor putea intra în locații care vând cannabis potrivit unei noi propuneri a primarului Femke Halsema care dorește schimbarea…

- Casa celebrului raper și producator musical, Dr. Dre, a fost vizata de hoți in timp ce acesta se afla internat din cauza unui anevrism cerebral. Patru persoane au fost arestate in urma unei tentative de intrare prin efractie in casa lui Dr. Dre. Politia din Los Angeles a ajuns la casa din Brentwood…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) prelungeste pana la 31 martie 2021 perioada in care consumatorii casnici pot incheia contracte de furnizare pe piata reglementata, a declarat, luni, pentru Agerpres, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele institutiei. „Este vorba despre perioada in…

- Autoritațile din județul Ilfov inaspresc restricțiile la inceput de an. Toate restaurantele, cafenelele și salile cu jocuri de noroc vor fi inchise. De asemenea, va fi suspendata activitatea și in cinematografe, instituții de spectacole sau de concerte. Excepție sunt restaurantele și cafenelele din…

- Automobilele autonome ar putea aparea pe piața spre vanzare dupa anul 2025, este prognoza directorului general al Volkswagen AG. Conform Reuters, directorul grupului este de parere ca apariția mașinilor autonome este destul de apropae in contextul in care inteligența artificiala avanseaza destul de…

- Pe 4 septembrie, USR a atacat la CCR proiectul de lege initiat de PMP, PNL si PSD si votata inclusiv de UDMR, care restrange numarul de concurenti pe piata produselor energetice. „Amintim ca proiectul votat, pe 2 septembrie de Camera Deputatilor, primise aviz negativ si de la Guvern si a fost si respins…