Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ) a amendat o companie din sectorul telecom cu 7.000 de lei pentru nereguli in ofertele de telefonie mobila si internet care pot crea grave prejudicii clientilor, a scris, pe Facebook, Sorin Susanu, comisar-sef in cadrul ANPC, relateaza Agerpres. "In ultima perioada au inceput sa apara tot mai multe reclame in care ne sunt prezentate informatii extrem de atragatoare incercand sa ne induca in eroare prin crearea unor perceptii false cu scopul final de a ne determina sa cumparam acele produse. Rog sa analizati cu atentie toate aceste "oferte…