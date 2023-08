Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene, de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.

- Autoritatile poloneze au prezentat Comisiei Europene o estimare de cost, in valoare de un miliard de euro, pentru investitiile necesare a fi facute in infrastructura astfel incat Varsovia sa poata majora tranzitul de cereale si alte produse agro-alimentare ucrainene via granita dintre Polonia si Ucraina,…

- Romania are un rol substanțial in tranzitul cerealelor și a produselor agricole din Ucraina, a spus ministrul de Externe, Luminița Odobescu, joi, la Digi24. „Aproape 20 de milioane de tone au tranzitat deja țara”, a spus ea, precizand ca in continuare sunt luate in calcul masuri care sa faciliteze transportul…

- Miniștrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia și omologii lor din Republica Moldova și Ucraina se reunesc astazi la Varșovia pentru a discuta despre situația de pe piețele agricole, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza Rador.Cele cinci țari ar dori…

- Ucraina a cerut marti Comisiei Europene sa nu prelungeasca dincolo de data de 5 iunie restrictiile temporare aplicate importurilor de patru produse agricole ucrainene in Romania, Polonia, Bulgaria, Slovacia si Ungaria, invocand ca aceasta decizie a provocat „dificultati” sectorului agricol ucrainean,…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, pe fondul unei dezbateri nationale permanente in Germania cu privire la migratie, potrivit DPA. Ea a…

- Reprezentanții agricultorilor din Romania, Polonia, Republica Ceha, Ungaria și Slovacia participa, la Bruxelles, la un protest fața de dezechilibrele grave generate la nivelul piețelor de profil din aceste țari de masurile blocului comunitar in favoarea c

- Asociații ale producatorilor agricoli romani vor participa la Bruxelles, pe 23 iunie, la protestul fermierilor din 6 țari (Romania, Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria și Slovacia) fața de situația generata de importul cerealelor din Ucraina.„Manifestul este consecința nemulțumirii și dezamagirii profunde…