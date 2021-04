Lovitură pe piețele asiatice: BMW a vândut mai multe mașini decât înaintea pandemiei Grupul auto bavarez a anuntat ca in primul trimestru al acestui an a vandut mai multe automobile decat inaintea crizei sanitare, datorita cresterii cererii pe pietele din Asia, in special China. In perioada ianuarie-martie 2021, BMW a vandut la nivel global 636.600 de automobile(BMW, Mini, Rolls-Royce)cu 5% mai mult decat in primul trimestru din 2019 […] The post Lovitura pe piețele asiatice: BMW a vandut mai multe mașini decat inaintea pandemiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

