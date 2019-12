Stiri pe aceeasi tema

- Robert Moreno, care a fost selectionerul Spaniei in a doua jumatate a preliminariilor EURO 2020, nu va prelua nationala Ecuadorului, el respingand oferta federatiei de fotbal din aceasta tara, ziarul spaniol Sport. Robert Moreno si noul sau staff au analizat propunerea federatiei ecuadoriene…

- Robert Moreno, fostul selecționer al Spaniei, a declarat, joi, ca nu ințelege motivul pentru care actualul selecționer, Luis Enrique, a spus ca nu este loial, anunța MEDIAFAX.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce topul ”Sunt…

- Robert Moreno (42 de ani), fostul selecționer al Spaniei, a susținut astazi o conferința de presa in care a vorbit despre ultimele evenimente petrecute la campiona mondiala din 2010. CONTEXT: Robert Moreno calificase La Roja la turneul final din vara viitoare și voia sa participe la Euro 2020. ...

- Luis Enrique, 49 de ani, a fost prezentat astazi in funcția de selecționer al Spaniei. El parasise prima reprezentativa a ibericilor la finalul lui august, dupa tragica dispariție a fiicei sale, Xana. CONTEXT: Robert Moreno calificase La Roja și voia sa participe la EURO 2020. Dar președintele federației,…

- Roberto Moreno, fostul selecționer al Spaniei, s-a intalnit azi cu jurnaliștii iberici, dar nu a dorit sa comenteze de ce Luis Enrique a pus condiția revenirii sale ca el sa fie dat afara. De nedesparțit din 2011, cand i-a fost asistent peste tot, pana in acest an, in luna martie, cand Luis Enrique…

- Luis Enrique revine in postul de selectioner al Spaniei, pe care l-a parasit in vara din cauza unei probleme personale, inlocuindu-l pe fostul sau secund Robert Moreno, a anuntat marti presedintele Federatiei spaniole de fotbal (RFEF), Luis Rubiales, in cursul unei conferinte de presa."Astazi putem…

- Luis Enrique revine in postul de selectioner al Spaniei, pe care l-a parasit in vara din cauza unei probleme personale, inlocuindu-l pe fostul sau secund Robert Moreno, a anuntat marti presedintele Federatiei spaniole de fotbal (RFEF), Luis Rubiales, in cursul unei conferinte de presa. …

- Selecționerul Robert Moreno a refuzat sa participe la conferința de presa de dupa meciul cu Romania, disputat luni, la Madrid, scor 5-0, in ultimul meci din preliminariile EURO 2020. Presa din Spania scrie ca tehnicianul a fost dezamagit de hotararea Federației de a-l schimba inainte de EURO 2020,…