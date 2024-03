Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca, presedintele partidului SOS Romania, a ramas duminica fara permis de conducere, dupa ce a circulat in zona Buftea cu o viteza de 110km h desi limita de viteza era de 40 km h, potrivit stiripesurse.ro.Diana Sosoaca a declarat intr un video postat pe contul sau de…

- Senatorul Diana Sosoaca a ramas fara permis de conducere si fost amendata dupa ce a fost depistata conducand cu 110 km/ora pe un tronson de drum pe care viteza maxima admisa era de 40 de km/ora. Diana Sosoaca a avut o disputa cu politistii care au oprit-o in trafic, pe care i-a insultat si amenintat,…

- O femeie in varsta de 37 de ani a fost prinsa de politisti de doua ori in aceeasi zi, la volanul unei masini, desi avea permisul de conducere suspendat, potrivit news.ro ”La data de 08 martie a.c., in jurul orei 07:30, politistii Biroului Ordine Publica Lugoj, au oprit pentru control pe strada Timisorii…

- La sfarșitul saptamanii precedente, duminica, 3 martie, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 București – Ramnicu Valcea au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente de circulație ce au loc pe autostrazi. „In cadrul activitaților desfașurate…

- Un caz considerat mai puțin obișnuit s-a petrecut pe șoselele patriei! O vitezomana a fost prinsa conducand cu 118 km/h, intr-o localitate din Bacau. Nu e vorba de vreun tanar teribilist, nici de vreun impatimit de raliuri. Vorbim de o femeie in varsta de 78 de ani. Ea a fost ”prinsa” de radar, iar…

- Polițiștii Serviciului Rutier Bacau au depistat, in cursul zilei de azi, o femeie de 78 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 12A, in localitatea Gheorghe Doja, cu viteza de 118 km/h. Șoferița a fost sancționata contravențional cu amenda in valoare de 3.300 lei, iar ca masura complementara…

- Un șofer care a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu 154 de km/h este suspectat ca a consumat droguri. Incidentul a avut loc miercuri in județul Timiș.Potrivit Poliției, miercuri, in jurul orei 17:45, polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe DN 6, un șofer care conducea un…

- O femeie din orasul vasluian Negresti a fost retinuta de politisti dupa ce a fost depistata fara permis la volanul unei masini in care se aflau si copiii sai, in varsta de 11 si 14 ani. Un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei orasului Negresti, aflat in serviciu de patrulare si supravegherea…