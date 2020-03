Stiri pe aceeasi tema

- ​Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, a fost internata, marti dimineata, la spitalul Dr. Nélio Mendonça din Funchal, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, a anuntat publicatia Record.Dolores Aveiro a fost supusa unei trombectomii mecanice, interventie care consta…

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce creanga unui copac i-a cazut in cap.Miercuri, la ora 8,29, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ulma au fost sesizați prin 112 de catre un barbat din comuna Straja cu privire la faptul ca un muncitor angajat la firma administrata de acesta a ...

- Situație halucinanta intr-o familie din Iași, acolo unde trei membri au ajuns la spital din cauza consumului excesiv de alcool. Doi dintre ei au murit la distanța de numai cateva zile, in timp ce patru copii au ramas practic pe drumuri.

- Aglomerație la Urgențe in ultima zi a anului trecut și primele doua zile din 2020. In data de 31 ianuarie la U.P.U s-au prezentat 104 persoane, dintre care 19 au ramas internate, iar in data de 1 ianuarie s-au inregistrat 131 de prezentari, cu 23 de internari. Pe 2 ianuarie, numarul celor care au solicitat…

- Trafic dirijat pe DN10, in localitatea Vernesti din cauza unui accident rutier soldat cu o victima. Din primele date, in timp ce se deplasa pe direcția Brașov-Buzau, o conducatoare auto de 46 de ani din Berca, a surprins și accidentat o localnica de 86 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului…