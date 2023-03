Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul danez Kim Rasmussen (50 de ani) ar fi mutarea de senzație pregatita de Rapid pentru finalul sezonului. Rapid a pierdut inca un meci direct impotriva rivalei CSM București, scor 24-31 in „optimile” Cupei Romaniei, iar conducerea campioanei ar pregati un șoc la nivelul bancii tehnice. Kim…

- Revenit in țara dupa infrangerea cu Krim Ljubljana, 28-26, antrenorul celor de la CSM București, Adi Vasile, a pus capat speculațiilor privind un aranjament cu slovenele pentru a nu se duela cu Rapid. De asemenea, tehnicianul „tigroaicelor” a anunțat ca vor amana partidele din campionat in perioada…

- Situația celor doua echipe romanești din Liga Campionilor, CSM București și Rapid, s-a complicat dupa meciurile din etapa a 13-a, penultima din grupe. Cele doua echipe s-ar putea intalni in sferturi. Campioana Romaniei a fost invinsa la Metz, in deplasare, 36-34, iar vicecampioana a smuls un egal in…

- CSM București a invins-o pe Rapid, scor 27-26, in derby-ul rundei cu numarul 14 din Liga Naționala de handbal feminin. Antrenorii Adrian Vasile (40 de ani) și Carlos Viver (49 de ani) au comentat spectacolul din sala Polivalenta. Cel mai tare derby al sportului romanesc a strans 4.500 de oameni in…

- CSM București și Rapid, cele doua mari echipe romanești ale handbalului feminin, se infrunta luni seara intr-un derby in Sala Polivalenta. Antrenorul giuleștenelor, Carlos Viver, a prefațat partida impotriva rivalei din capitala. Intr-o Polivalenta ce se anunța arhiplina, CSM București și Rapid se vor…

- Rapid a invins-o clar pe Buducnost, scor 39-29, in runda cu numarul 10 a grupei B din Liga Campionilor la handbal feminin. La meci a asistat și olandezul Rafael van der Vaart (39 de ani), partenerul Estevanei Polman (30 de ani), centrul formației pregatite de Carlos Viver. Estavana Polman a fost cea…

- CSM București și Rapid, cele doua formații angrenate in Liga Campionilor, au un final incarcat de an, cu meciuri in intrecerea naționala, ele caștigand partidele din etapa a zecea Campionatul European din luna noiembrie a facut ca intrecerile naționale sa fie impinse cat mai mult in luna decembrie,…

- Yuliya Dumanska, portarul naționalei Romaniei de handbal feminin, a prelungit durata in care ramane la CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud. Contractul sau a fost prelungit pentru inca un sezon. Trecuta pe la echipe de top din Liga Florilor MOL și la echipe de Champions League in strainatate, Dumanska mai…