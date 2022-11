Stiri pe aceeasi tema

- Individul care a macelarit un tanar in fața salii de fitness cu un cuțit de vanatoare cumparat special pentru a comite crima a obținut scutirea de la plata daunelor materiale cerute de tatal victimei – decizie contestata de familia indoliata.

- Fostul premier britanic Boris Johnson, despre care se credea ca vrea sa-i succeada lui Liz Truss, s-a retras din cursa pentru președinția Partidului Conservator și pentru postul de prim-ministru, a anunțat chiar el, intr-un comunicat, duminica. Retragerea ar putea deschide calea pentru nominalizarea…

- Vadim Benyatov, fost bancher la Credit Suisse Group AG, care in 2006 a fost arestat in Romania si ulterior condamnat in dosarul privatizarilor strategice, spera ca un tribunal de apel de la Londra ii va permite sa isi reia actiunea prin care cere despagubiri in valoare de 86 de milioane dolari de…

- Informație bomba in raportul in care sunt analizate cauzele care au dus la intrarea in insolvența a Colterm SA, intocmit de consorțiul care a fost desemnat ca sa fie administrator judiciar al companiei de termoficare – se cere anularea mai multor documente emise in ultimii ani de catre administrația…

- Fostul președinte de stanga, Luiz Inacio Lula da Silva, a ieșit pe primul loc in primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, duminica, dar președinte in exercițiu, Jair Bolsonaro , s-a situat mai aproape de rivalul sau decat se aștepta, continuand lupta in cadrul unuial doilea tur de scrutin…

- Fostul polițist Cezar Mircea Piticari a fost condamnat in primavara acestui an de magistrații de la Judecatoria Nasaud la 2 ani de inchisoare cu suspendare și 20.000 lei amenda pentru efectuare de operațiuni financiare, acte de comerț, incompatibile cu funcția pentru a obține pentru sine sau pentru…

- Fostul primar al Iasiului Gheorghe Nichita a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, sentinta fiind definitiva, dupa ce a fost gasit vinovat pentru ca si-ar fi spionat amanta cu ajutorul politistilor locali.

