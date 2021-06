Lovitură de teatru. Avocații vor să atace starea de alertă la instanțele din fiecare județ Avocații din Romania vor sa-și uneasca forțele și sa atace hotararea de prelungire a starii de alerta in instanțele din fiecare județ. Aceștia considera ca masura luata de Guvern este ilegala in acest moment, in condițiile in care nu mai exista transmitere comunitara a virusului. Mai mult, aparatorii legii susțin ca singurul obiectiv al starii […] The post Lovitura de teatru. Avocații vor sa atace starea de alerta la instanțele din fiecare județ first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

