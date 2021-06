Stiri pe aceeasi tema

- Peste 65 de tone de tutun si aproape 44 de milioane de tigarete au fost confiscate, in primele cinci luni ale anului, la actiuni pentru prevenirea si combaterea traficului, prelucrarii si comertului ilegal in domeniu, potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis, sambata, AGERPRES. …

- In primele 5 luni ale anului 2021, polițiștii au constatat 882 de infracțiuni, dintre care 775 prevazute de Codul vamal, 100 prevazute de Codul fiscal și 7 infracțiuni de evaziune fiscala. Au fost inregistrate 712 dosare penale, in care sunt cercetate 1.099 de persoane. De asemenea, au fost capturate…

- Poliția londoneza a confiscat suma de 5 milioane de lire sterline in bani cash - cea mai mare suma reținuta vreodata in capitala Angliei - dupa ce agenții au observat un barbat care se chinuia sa care niște genți grele la mașina. Banii proveneau din activitați infracționale și urmau sa fie "spalați".…

- Potrivit unul comunicat al Poliției Romane, „in data de 21 mai a.c. un barbat in varsta de 34 de ani, a condus un autovehicul in zona Piața Constituției, iar in urma controlului efectuat de polițiștii rutieri in colaborare cu inspectorii RAR s-a constatat faptul ca autovehiculul prezinta modificari…

- Peste 20 de persoane sunt cercetate de catre procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Buzau pentru constituirea unui grup infractional organizat si contrabanda calificata dupa ce in urma unor perchezitii au fost descoperite peste 15 milioane de tigari. Procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial…

- Doi tineri din comuna Moldovita, judetul Suceava, au fost retinuti pentru 24 ore, pentru contrabanda de tigari, politistii confiscand peste 30.000 de pachete de tigarete, in valoare de aproximativ 400.000 lei. Potrivit Biroului de Presa al IPJ Suceava, politistii din cadrul Politiei municipiului Campulung…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 2.950 de pachete cu tigarete de contrabanda in valoare de peste 41.300 de lei și au reținut un autoturism marca BMW X5, in valoare de 30.000 de lei, suspect a fi implicat in activitatea…

- Operațiune comuna a polițiștilor de frontiera romani și moldoveni in vederea depistarii contrabandei cu țigarete. In urma activitatilor desfasurate, polițiștii au ridicat peste 400.000 de tigarete, cu o valoare de 252.000 de lei.