Guvernul s-a gandit sa creasca procentul de impozitare de la 16% la 70% pentru veniturile neidentificate. Ceea ce inseamna o confiscare masiva a banilor și a bunurilor pe care nu le poți justifica cu acte, exact ca in Legea Ilicitului de dinainte de 1989. Avocații spun ca reglementarea este neconstituționala, pentru ca averea se prezuma […] The post Lovitura crunta pentru populație. Statul reintroduce Legea Ilicitului first appeared on Ziarul National .