- Procurorul general al statului New York (echivalentul procurorului general regional), Letitia James, a transmis sute de pagini de documente acuzatoare catre instanta suprema locala pentru a sustine plangerea civila pe care a depus-o in septembrie 2022 si prin care cere daune de 250 de milioane de dolari…

- Un judecator a stabilit data de 4 martie 2024 pentru procesul lui Donald Trump in care fostul președinte este acuzat ca a incercat sa rastoarne rezultatele alegerilor din 2020, relateaza Associated Press, conform Mediafax.Judecatoarea Tanya Chutkan a respins o cerere a apararii de a amana procesul…

- Donald Trump a ajuns pe aeroportul din Newark, New Jersey, unde se va imbarca in avionul sau pentru a merge in Atlanta, Georgia unde urmeaza sa se predea, relateaza CNN. Punera sub acuzare in statul Georgia este al patrulea caz penal impotriva lui Trump din martie, cand a devenit primul fost presedinte…

- Donald Trump a fost inculpat in Georgia pentru o serie de infracțiuni legate de incercarea sa de a se agața de putere dupa ce va pierde alegerile prezidențiale din 2020 in fața lui Joe Biden. Este pentru a patra oara cand dl Trump primește un act de acuzare, dupa ce s-a confruntat cu alte acuzații in…

- Fostul presedinte Donald Trump poate fi tras la raspundere pentru comentariile denigratoare pe care le-a facut la adresa unei femei care l-a acuzat de viol, a declarat Departamentul de Justitie al SUA, scrie BBC, informeaza News.ro.Avocatii sai au sustinut anterior ca Trump avea imunitate din punct…