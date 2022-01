O echipa de cercetatori din Statele Unite dezvolta un vaccin care va face producția și distribuirea acestuia foarte ieftina. In plus, acesta nu se va afla in spatele unui brevet așa ca orice țara il poate reproduce. Un nou vaccin Covid-19 este dezvoltat de oamenii de știința din Texas, folosind o metoda convenționala veche de zeci de ani, care va face producția și distribuția mai ieftine și mai accesibile pentru țarile cele mai afectate de pandemie și unde este posibil sa apara noi variante din cauza ratelor scazute de inoculare, transmite The Guardian. De ce este acest vaccin unic? Echipa, condusa…