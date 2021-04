Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica americana Moderna, producator al unui vaccin mRNA impotriva coronavirusului, isi va infiinta centrul global de servicii de business in Varsovia, relateaza Warsaw Voice. Centrul va angaja probabil intre 150 si 300 de persoane, potrivit mediafax.ro. Compania a inceput…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, agenția federala americana de control asupra sanatații publice, a aprobat noile reguli de calatorie in Statele Unite. Persoanele complet vaccinate iși pot relua calatoriile interne și nu trebuie sa se supuna testului inainte sau dupa calatorie sau sa intre…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta noi fluxuri de vaccinare care vor deschise din luna aprilie 2021. Mai precis, acestea vor fi urmatoarele: 6 aprilie: deschiderea a 12 noi cabinete fluxuri pentru administrarea vaccinului produs de compania Moderna; 13 aprilie: deschiderea a 144 de noi cabinete…

- Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022, a declarat compania farmaceutica din SUA, relateaza Agentia Reuters,…

- Cele doua companii spera la extinderea vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022.Primii voluntari din faza initiala a studiilor clinice au fost vaccinati miercuri, a declarat purtatoarea de cuvant a Pfizer, Sharon Castillo.Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost autorizat in Statele…

- Incepand de astazi, 10 martie, 73 de cabinete noi au fost deschise pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Moderna, in 24 de județe din țara și in municipiul București. In județul Cluj nu a fost deschis niciun astfel de centru. Incepand de astazi, 10 martie, 73 de cabinete noi au devenit operaționale…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 22.593 de persoane, din care 6433 au au fost imunizati cu vaccinul produs de Moderna. Totodata, s-au inregistrat 84 de reactii adverse comune si…

- Cazurile de reactie alergica severa la vaccinul impotriva coronavirusului produs de Moderna sunt rare si nu au afectat decat 10 persoane din cele peste 4 milioane care au primit primele doze de vaccin administrate in SUA, au declarat vineri autoritatile sanitare, transmite AFP.Niciunul dintre aceste…