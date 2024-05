Stiri pe aceeasi tema

- Șeful „Telefilm-Chișinau”, Mircea Surdu, a venit cu acuzații grave in adresa directorului general al Teleradio Moldova, Vladimir Țurcanu. In cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere si Dezvoltare al TRM, Mircea Surdu a prezentat un raport și a declarat ca este supus persecuțiilor din partea directorului…

- Grupul olandez Damen a adus Romania in fața Curții Internaționale de Arbitraj de la Viena, solicitand rezilierea acordului de asociere incheiat in 2018. Prin acest acord, statul roman a devenit acționar majoritar al companiei Damen Shipyards Mangalia SA, cu 51% din acțiuni, in timp ce Damen a ramas…

- Producția de aluminiu primar a Alro Slatina a atins un apogeu in primele trei luni ale anului, atingand cifra de 57.200 de tone, cea mai ridicata performanța in ultimele cinci trimestre, potrivit datelor furnizate de companie. Aceasta cifra reprezinta o creștere semnificativa de 32% fața de aceeași…

- Unul dintre foștii membri din conducerea Transelectrica este Oleg Burlacu. El este de profesie avocat și a ajuns la conducerea companiei in decembrie 2019, in timpul Guvernului Orban. In anul urmator, el a trecut printr-o procedura de selecție și, in septembrie 2020, a semnat un contract de mandat de…

- Compania B. Dance vine in premiera in Romania, la cea de-a XXV-a editie a Intalnirilor JTI, cu spectacolul "Alice", in 20 si 21 iunie, de la ora 19.30, la Teatrul National Bucuresti si in 24 si 25 iunie, ora 20:00, la Centrul cultural Ion Besoiu, in cadrul Festivalului International de Teatru de la…

- Compania B. DANCE vine in premiera in Romania, la cea de-a XXV-a ediție a Intalnirilor JTI, cu spectacolul „Alice”, pe 20 și 21 iunie, ora 19:30, la Teatrul Național București și pe 24 și 25 iunie, ora 20:00, la Centrul cultural Ion Besoiu, in cadrul Fest

- Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) din cadrul guvernului a anunțat ca selecția pentru șefi la Complexul Energetic Oltenia poate sa fie finalizata. Agenția a transmis ca numirea revine exclusiv Consiliului de Supraveghere și ca nu sunt probleme…

- Presedintele Boeing, Larry Kellner, nu va candida pentru realegerea in functia de director al Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie l-a ales deja pe fostul director general al Qualcomm, Steve Mollenkopf, pentru a-i succeda. Compania a anuntat, de asemenea, ca Stan Deal, CEO al Boeing…