Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Louisiana, democratul John Bel Edwards, a fost reales sambata in functie, in pofida eforturilor intense ale presedintelui Donald Trump de a-l sustine pe candidatul republican in acest stat conservator din sudul SUA, transmit AFP si Reuters. Conform mass-media…

- Guvernatorul statului american Louisiana, democratul John Bel Edwards, a fost reales sambata in functie, in pofida eforturilor intense ale presedintelui Donald Trump de a-l sustine pe candidatul republican in acest stat conservator din sudul SUA, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Citește…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters. Ei…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care ii solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina. Participarea lui Mike Pompeo la conversația intre Donald Trump și președintele ucrainean…

- Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in Congresul SUA isi exprimasera nemultumirea fata de faptul ca fonduri aprobate de Congres erau blocate de Casa Alba. Senatorii au aflat ca administratia condusa de presedintele Donald Trump a deblocat ajutorul miercuri…

- Fiul președintelui brazilian Jair Bolsonaro, Eduardo, se va întâlni cu președintele american Donald Trump vineri, scrie Reuters. Eduardo Bolsonaro va fi numit de tatal sau noul amasador al Braziliei în SUA, însa numele sau nu a fost înca trimis catre Senat pentru vot…

- Martin Sandoval, senator democrat al statului american Illinois, si-a cerut scuze la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce au fost difuzate pe internet fotografii de la un eveniment pentru strangerea de fonduri. In imagini apare un barbat indreptand o arma de recuzita catre o persoana care poarta…