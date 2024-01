Louis Vuitton va deschide primul hotel din istoria sa pe Champs-Elysees! Cei doritori sa-l viziteze vor fi nevoiți sa se inarmeze cu rabdare și asta pentru ca hotelul se va deschide abia in 2026. Hotelul Louis Vuitton va fi gata in 2026 Pe parcursul lucrarilor, fațada hotelului va fi acoperita de o monograma asemanatoare unei valize Louis Vuitton. Situat pe 103-111 de l’Avenue, hotelul va ocupa o suprafața de aproape 6.000 m2. Maison LVMH este cunoscut pentru multitudinea de cafenele și restaurante situate in diferite colțuri ale lumi. Cele mai cunoscute se afla in Osaka și Tokyo in Japonia,…