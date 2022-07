Loud Luxury lanseaza These Nights, o piesa molipsitoare cu un vibe de vara

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa superhitul „SOMEWHERE”, care s-a bucurat de succes in Europa de Est, Tallisker lanseaza vineri, 1 iulie, „COCAGNE”, piesa care va deschide albumul de debut al artistei, „CONTREPOINTS”. „COCAGNE” este inspirata din ideea unei lumi imaginare care este ca o antiteza pentru societatea moderna. Tallisker…

- Artistul iann dior lanseaza noul sau single și videoclipul insoțitor pentru „Live Fast Die Numb”. Produs de legendarul John Feldmann (Blink-182, Avril Lavigne, 5 Seconds of Summer ) și Mark Schick (Dua Lipa, Noah Cyrus, JP Saxe), inregistrarea imnica demonstreaza capacitatea lui Dior de a-și canaliza…

- Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium” Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium”, primul single lansat in 2022, dupa o pauza de jumatate de an, timp in care trupa s-a axat pe compus primul material discografic,…

- Dupa lansarea EP-ului 29, cu ocazia caruia EMAA și-a sarbatorit ziua de naștere, dar și colaborari de succes alaturi de DJ Project și Carla’s Dreams, artista revine cu un nou single – „Ultima data”. Piesa reprezinta un monolog sincer și emoționant despre frica și incertitudinea ce te cuprind in momentul…

- Emilian este unul dintre artiștii care au reușit sa urce rapid in topurile muzicale și sa ajunga la inimile oamenilor cu piesele sale. Dupa succesul inregistrat cu piese precum „O mie de inimi”, „De 3 zile nu am somn”, feat. Theo Rose, sau cel mai recent single, „Tequila”, Emilian vine cu un hit neașteptat…

- Faydee, artist cunoscut in Romania pentru Hiturile “Can’t let go”, “Laugh till you cry”, “Lullaby” și pentru colaborarea cu Antonia la piesa “Trika Trika” revine cu un nou single și videoclip. Piesa se numește “Don’t hang up” și reprezinta o colaborare cu Open Till L8. Artistul se afla momentan in…

- Alex Parker, DJ-ul și producatorul roman de top, face echipa cu artista, Milan Gavris, pentru „Insecure”, o melodie pop rock alternativa, cu un vibe pozitiv. „Insecure” este a doua sa piesa de pe urmatorul EP, care va fi lansat in aceasta vara și vine dupa succesul piesei „All This Love”, intrarea sa…