Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici si-a dezvaluit strategia pe care a avut-o la probele de 100 si 200 de metri liber, din cadrul Campionatelor Europene de inot in bazin scurt. Popovici a cucerit o medalie de bronz la 100 de metri, intr-o proba transmisa in direct in AntenaPLAY si pe Antena Stars. Popovici a intors al saptelea…

- David Popovici a cucerit a doua medalie pentru delegația Romaniei la Campionatele Europene de Inot in bazin scurt de la Otopeni. Romanul a terminat al treilea in finala probei de 100 metri liber. Știre in curs de actualizare La doar 19 ani, inotatorul roman se claseaza pe locul șase in calificarile…

- David Popovici, clasat pe locul patru in finala probei de la 200 metri liber de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni, live in AntenaPLAY, a declarat la finalul cursei ca nu poate face de fiecare data cel mai bun timp al sau, fiind dezamagit totodata ca nu a reusit rezultatul…

- David Popovici lupta pentru aur la 100m liber, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni. Campion mondial si european in 2022 la 100 de metri in bazin lung, Popovici va incerca sa isi adauge in palmares si titlul european in bazin scurt. Finala lui David Popovici este in sesiunea…

- David Popovici va inota in sesiunea de dimineata la Campionatele Europene de inot in bazin scurt in AntenaPLAY! Alti 10 sportivi romani vor lua si ei startul in dimineata zilei de maine, in bazinul de la Otopeni. Sesiunile de dimineata live si pe as.ro/live. David Popovici va lupta pentru un loc in…

- A aparut programul zilei de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia care va avea loc la Otopeni incepe astazi si va putea fi urmarita in LIVE in AntenaPLAY. Romanii incep asaltul spre medalii! Startul se da la ora 9:30, cu seriile la 400 de metri mixt feminin. Brigitta Vass,…

- Yohann Ndoye-Brouard (22 de ani) a avut parte de o accidentare teribila in afara bazinului de inot. Campionul european din proba de 200 de metri spate de la Roma participa la Campionatele Europene de Inot in bazin scurt de la Otopeni, competitie transmisa in AntenaPLAY in perioada 5-10 decembrie. Brouard…

- Camelia Potec are asteptari uriase de la David Popovici. Sefa inotului din Romania este convinsa ca saptamana viitoare va fi una a recordurilor pentru, la Otopeni! David Popovici inoata la Europeanul din Romania, in probele lui preferate. Cea mai tare competitie de inot de la noi e in direct in AntenaPLAY.…