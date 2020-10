Stiri pe aceeasi tema

- Pana la sfarșitul anului 2020, ar putea fi dați in trafic primii kilometri de autostrada din Moldova. Este vorba despre Centura Bacaului, aflata la 95% stadiu de execuție. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat duminica seara, la Digi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat duminica seara ca în acest an vor fi inaugurate trosoanele de autostrada Râsnov – Cristian si lotul 1 din Sebes – Turda, dar si cei 17 kilometri în regim de autostrada din cei 31 de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat duminica seara ca Lotul 1 din Autostrada Sebeș-Turda va fi ”dat in trafic” pana la sfarșitul anului. Acesta a fost invitat la Digi24, unde a vorbit despre investițiile in curs de finalizare la infrastructura mare. ”Cei 17 kilometri ai lotului 1 de pe…

- Lucrarile pe cei 17 km din Autostrada A10, intre Sebeș și Alba Iulia Nord, par sa avanseze prea incet pentru a putea deschide circulația in luna decembrie a acestui an așa cum promit autoritațile. Deși stadiul lucrarilor pe Lotul 1, dupa 6 ani de la semnarea contractului, este in prezent de aproximativ…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a inmanat, marti, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul Vidra - Bragadiru al Autostrazii de Sud a Bucurestiului si a anuntat inceperea efectiva a lucrarilor pe acest tronson.

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a inmanat, marti, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul Vidra - Bragadiru al Centurii de Sud a Bucurestiului si a anuntat inceperea efectiva a lucrarilor pe acest tronson.

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a inmanat, marti, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul Vidra - Bragadiru al Centurii de Sud a Bucurestiului si a anuntat inceperea efectiva a lucrarilor pe acest tronson. "Astazi incep efectiv lucrarile la primul tronson…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a inmanat, marti, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul Vidra - Bragadiru al Centurii de Sud a Bucurestiului si a anuntat inceperea efectiva a lucrarilor pe acest tronson, informeaza Agerpres."Astazi incep efectiv…