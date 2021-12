VIDEO - Incendiu violent in Lipia soldat cu un deces!

In seara zilei de 17.12.2021, orele 20.00 un incendiu violent , a izbucnit in satul Lipia,Comuna Merei. In urma incendiului un barbat in varsta de 60 de ani si- a pierdut viata. Dupa stingerea incendiului care a mistuit intreaga casa, barbatul a fost gasit carbonizat in fotoliu.Din spusele vecinilor,… [citeste mai departe]