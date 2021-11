Stiri pe aceeasi tema

- A doua extragere lunara si cea de-a noua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare au avut loc duminica seara. Numarul castigator pentru marele premiu de 300.000 de lei este 2981949. Numarul castigator care aduce un castig de 100.000 de lei este 2933108. Premiile de 10.000 de lei au fost acordate…

- A șaptea extragere saptamânala la Loteria de Vaccinare va avea loc duminica, 14 noiembrie, și va fi difuzata pe TVR 1 la orele 20:50, informeaza Loteria Româna. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 2.564.552 – 2.730.102, corespunzatoare participanților care…

- Loteria de vaccinare continua în luna noiembrie. Extragerile vor avea loc așa cum ne-am obișnuit, în fiecare duminica. Așadar, spre deosebire de octombrie, când au fost 5 extrageri saptamâna, de aceasta data vor fi 4. Vom pune datele mai jos. Ieri a fost acordat premiul lunar…

- Duminica are loc cea de-a cincea extragere saptamanala, precum și prima lunara din cadrul Loteriei de Vaccinare. Astfel, pe langa premiile cunoscute, de data aceasta va fi și cel de 300.000 lei. La extragerea lunara participa toți cei care s-au inscris in luna octombrie, mai exact pana vineri (astazi)…

- Duminica are loc cea de-a cincea extragere saptamânala, precum și prima lunara din cadrul Loteriei de Vaccinare. Astfel, pe lânga premiile cunoscute, de data aceasta va fi și cel de 300.000 lei. La extragerea lunara participa toți cei care s-au înscris în luna octombrie, mai…

- Cei care vor sa se înscrie pentru duminica aceasta (10 octombrie) la extragerea Loteriei de Vaccinare mai au câteva ore la dispoziție. Practic, vineri la ora 12:00 este termenul limita. Cei care se înscriu dupa aceasta ora, intra în cea din data de 17 octombrie. Oricine este…

- Duminica, 3 octombrie, are loc prima extragere in cadrul Loteriei de Vaccinare. Participanții s-au putut inscrie de joi, incepand cu ora 12:00, pana vineri la ora 12:00. Cei care au facut-o dupa aceasta ora, au intrat in extragerea de saptamana viitoare: 10 octombrie. Cei care vor sa vada daca au caștigat…

- Ordinul prin care se “se da drumul” Loteriei de Vaccinare a fost publicat în Monitorul oficial. Cei interesați sa participe vor trebui sa parcurga niște pași în acest sens. HotNews.ro a realizat un mic ghid pe înțelesul tuturor. Prima extragere are loc chiar duminica aceasta,…