Loredana urca in trenul trupei Dl Goe pentru o noua versiune a piesei “Golan”!

Loredana urca in trenul trupei Dl Goe pentru o noua versiune…

Dl. Goe si Loredana colaboreaza pentru noua versiune a piesei “Golan”. Una dintre cele mai ascultate piese din zona alternativa din 2019, “Golan” a fost lansata initial pe 1 iunie 2019 de catre Dl Goe si a petrecut 3 luni in fruntea topului realizat de Radio Guerilla. “Colaborarea a fost intamplatoare. Eram in acelasi studio si ne-am gandit cum ar fi sa avem o prezenta feminina pe o piesa dedicata barbatilor.” – Domnul Dani Totodata, “Golan” vine acompaniata de un nou set de versuri, scrise de Loredana, alaturi de un videoclip in care apar atat trupa, cat si artista. Dl. Goe este un proiect de…