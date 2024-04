Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de milioane de oameni vor decide, prin votul lor, la alegerile europene, cum va fi condusa Europa pentru urmatorii cinci ani. Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a elaborat un studiu care prezinta potentialele beneficii ale apartenenție la spațiului comunitar in comparatie cu…

- „Gașca Zurli”, grupul fondat de Mirela Retegan, se afla in centrul unui scandal uriaș. Dupa ce in urma cu cateva saptamani a anunțat ca parasește grupul, Vero Caliman, cea care a dat viața indragitului personaj „Fetița Zurli”, a publicat un mesaj emoționant pe contul sau de Facebook.

- Am aflat cu ce se ocupa, in prezent, Catalin, componentul trupei "Haiducii". Pe langa cariera de artist, barbatul are și mai multe business-uri de care se ocupa. In ce domenii activeaza cantarețul și de ce a lipsit, in ultima perioada, din peisajul monden.

- Mihai Onila, in varsta de 53 de ani, unul dintre soliștii trupei AXXA, a luat o decizie radicala la inceput de an. Artistul a tinut post timp de 40 de zile, timp in care a baut doar apa. El a explicat de ce a luat aceasta decizie. Interpretul care cantarea 86 de kilograme, a ajuns la 68.5 de kilograme,…

- Este doliu in lumea muzicala din Romania, dupa ce am mai pierdut un artist de mare renume. Este vorba despre unul dintre fondatorii trupei Phoenix, care a pleact in mod tragic din aceasta lume. S-a stins din viața chiar inainte de ziua lui de naștere. A murit marele Moni Bordeianu In ultima vreme, Romania…

- Presedintele AUR, George Simion , l-a criticat, miercuri pe primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc , afirmand ca proiectele acestuia sunt „minciuni” si ca acesta ar trebui sa demisioneze daca pana in luna august a acestui an nu vor fi finalizate patru statii de metrou. „Vad in Cluj unele lucruri…

- Un sunet din alte vremuri se aude tot mai des in casele romanilor. Vinilurile, strabunicii platformelor de streaming, sunt tot mai cautate de nostalgici si pasionati. Pretul unui disc retro poate ajunge chiar si pana la cateva sute de lei, insa experienta este unica, spun colectionarii. Muzica lautareasca,…

