Stiri pe aceeasi tema

- Jurata X Factor Loredana incepe in forța cel de-al zecelea sezon X Factor dupa ce a reușit sa adune in echipa sa mai mulți concurenți in care iși pune toata increderea! Cel de-al zecelea sezon incepe cu o doza dubla de emoție, luni, 6 septembrie și vineri, 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1!

- Cel de-al zecelea sezon X Factor incepe in forța! Jurații Loredana, Ștefan Banica, Delia și Florin Ristei sunt pregatiți sa deschida un sezon de colecție cu o doza dubla de emoție, luni, 6 septembrie...

- Cel de-al zecelea sezon X Factor incepe in forța! Jurații Loredana, Ștefan Banica, Delia și Florin Ristei sunt pregatiți sa deschida un sezon de colecție cu o doza dubla de emoție, luni, 6 septembrie și vineri, 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1!

- Jurata X Factor Delia ”se aude” pe coloana sonora a celui de-al doilea sezon al serialului ”Adela - Adevar și eliberare”, produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, care va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1.

- Dupa ce au fost martorii unor numere senzaționale și au fost uimiți de cei mai talentați copii din țara noastra, Loredana, Ștefan Banica și Dorian Popa au ocazia unei ultime jurizari in acest sezon, maine,...

- Daria Mușat i-a uimit pe jurații Next Star, sambata seara, la Antena 1, cu talentul sau, dar și cu dragostea pentru muzica populara, iar cei de acasa au votat-o și au trimis-o in Finala de Popularitate a celui de-al zecelea sezon.

- Simona Balaceanu a ajuns, alaturi de Ana Bene, in Finala Burlacul sezon 6. In ultima Ceremonie a Trandafirului, difuzata de Antena 1 pe 1 iulie 2021, tanara nu a primit floarea salvatoare de la Andi Constantin.

- Cea mai noua editie Super Neatza cu Razvan si Dani, difuzata miercuri, 9 iunie, la Antena 1 s-a impus ca lider detasat de audienta, la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani, cu un rating mediu de 2.5 puncte si 30.5% cota de piata, inregistrand un record de audienta in…