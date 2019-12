Loredana Groza, despre ţinutele îndrăzneţe: "O femeie este frumoasă şi la cratiţă şi în alte zone... întunecate" Loredana a vorbit despre valul de simpatie, dar și de critici pe care il starnesc aparițiile sale. "Ma aștept la judecata și scrutinizare, pentru ca sunt in lumina reflectoarelor și atunci cand ești pe o pagina de social media sau la televizor sau pe strada tot timpul cineva va comenta pentru ca la asta cu toții ne pricepem. Nu iau asta in mod negativ și uneori imi dau seama ca oamenii nu ințeleg ca poate fi o gluma, ca poate fi o ironie, ca in spatele unei imagini care poate fi provocatoare de fapt e dorința mea de a inspira și alte femei sa aiba curaj, sa fie feminine, sa iasa din tricourile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

