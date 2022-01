Lora, mândră de afacerea sa cosmetică. ”Brandul meu de skincare s-a dezvoltat extraordinar. Eu am fost cobaiul 1” Lora este foarte mandra de afacerea sa cosmetica. A plecat timid la drum, cu o rețeta de familie, tribut adus mamei sale, fosta farmacista laboranta, iar astazi comercializeaza po gama de produse de ingrijie a pielii. Brandul sau se bucura de un mare succes cand a bagat in teste alte produse, marca proprie, de asemenea rețete ale doamnei farmaciste Petrescu. ”Asta a fost visul meu dintotdeauna. Farmacista, pensionata, mama are o agenda foarte mare și groasa, plina cu tot felul de rețete. Avea un laborator și veneai la ea și iți facea acolo repede. Spuneai ce ai, se uita la tine și iți dadea ceva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

