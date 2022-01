Stiri pe aceeasi tema

- LORA a lansat astazi, vineri, 21 ianuarie, piesa „Loc de 2”, in spatele careia se ascunde un mesaj puternic. Discursul muzical al artistei face aluzie la modul in care majoritatea oamenilor iși traiesc viața pe „repede inainte”, fara sa se gandeasca de doua ori inainte de a lua o decizie importanta…

- Trupa EYEDROPS incepe anul 2022 cu un nou single. “Intre timp” este primul cantec de pe urmatorul material de studio al trupei. Piesa este disponibila pe toate platformele de streaming și va putea fi ascultata live in premiera pe 26 ianuarie la concertul trupei din clubul Expirat. EYEDROPS și-a inceput…

- Lidia Buble incheie anul cu una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Extrapolam”, o balada sensibila ce completeaza tabloul de toamna cu sound-ul sau melancolic. Pentru ca lipsa persoanei iubite oprește timpul in loc, Lidia canta despre o poveste de dragoste la care mulți dintre noi visam.…

- Interpretul hitului „California” revine in atenția fanilor cu o noua piesa antrenanta și fresh. Mario Joy lanseaza azi piesa „Flava” la care a filmat un videoclip incitant, palpitant și foarte interesant, bineințeles, in colaborare cu Sprint Music! Mario Joy revine in atenția fanilor și lanseaza o piesa…

- AMNA lanseaza la „La ușa mea”, o piesa sensibila despre vulnerabilitate și modul in care alegem sa suferim, departe de ochii lumii. Compus de catre artista alaturi de Robert Toma și Alex Parker, „La ușa mea” este un single care scoate in evidența prin versuri dorința omului de a arata mereu societații…

- Cea mai noua colaborare muzicala a lunii noiembrie se numește „Dependent”, piesa fiind compusa de Cortes și interpretata in duet cu Edward Sanda. Pentru aceasta melodie s-a filmat și un super videoclip regizat de Silviu Mandroc, o poveste speciala cu dublu sens. Saptamana aceasta aduce o surpriza muzicala…

- Ștefan Banica și Liviu Teodorescu și-au unit forțele și lanseaza una dintre cele mai inedite colaborari: „Ne vedem intr-un vis”, piesa insoțita și de un videoclip sugestiv, plin de simboluri. Aceasta colaborare aduce impreuna doua dintre cele mai bune voci masculine din Romaniei, Ștefan Banica și Liviu…

- Golani revin in forța cu o noua piesa și cu un nou videoclip. Vorbim aici de piesa “Strazile” in colaborare cu Marko Glass și Bvcovia. Piesa este despre viața din cartiere și stilul de viața aferent. Artiștii canta despre iubirea pe care o au pentru apropiați și motivația de a evolua, de a-și depași…