Lora, însărcinată în Bali? Anunţul făcut de Cătălin Măruţă la Pro TV: “Felicitări!” "Felicitari, ca o sa fii tata. Mi-a zis Lora”, i-a spus Catalin Maruța lui Ionuț Ghenu. Acesta, insa, nu a reacionat și a dus conversația in alta direcție. Ulterior, in emisiune și-a facut apariția și Iulia Albu, care i-a felicitat pe cei doi. Dar… Catalin Maruța a susținut ca Lora nu este insarcinata și ca a fost vorba despre o gluma. (CITEȘTE ȘI: PREZENTATOAREA KANAL D CRISTINA DOROBANȚU S-A CUPLAT CU UN MILIONARAȘ DIN CLUJ! PRIMELE IMAGINI CU CEL MAI NOU CUPLU DIN SHOWBIZ) "Izolarea a dus la o epidemie de tantari, mai periculoasa decat coronavirusul" a dus la o epidemie de, mai periculoasa decat coronavirusul" Din cauza izolarii, locuitorii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei luni petrecute departe de casa, artista incepe sa cedeze nervos. In cadrul unei emisiuni TV, cantareața a marturisit ca ar fi trebuit sa se imbarce pentru Romania pe 9 iunie, dar zborul a fost amanat in ultima clipa. O alta problema o reprezinta faptul ca biletele de avion pe care le rezervase…

- Hackerii profita de pandemie pentru a goli conturile romanilor. Cum acționeaza Hackerii profita de pandemie pentru a le goli oamenilor conturile bancare. Președinta unei asociații non-profit din Cluj a ramas fara 11.000 de euro, dupa ce atacatorii cibernetici i-au accesat contul bancar. Victima nu și-a…

- Clubul german Borussia Dortmund se asteapta la o pierdere importanta pentru anul financiar 2019/2020 dupa ce a inregistrat o scadere masiva a profitului pentru primele noua luni, scrie dpa, potrivit Agerpres.Anuntul a fost facut de directorul executiv Hans-Joachim Watzke si consiliul de administratie.…

- Lora și Ghenu au ajuns in Bali pe data de 9 martie. Cei doi indragostiți au plecat in vacanța, insa din cauza pandemiei de coronavirus, au ramas blocați acolo, pentru ca s-au anulat zborurile.

- Din cauza izolarii, locuitorii din Bali au dus la declanșarea unei noi epidemii de țanțari, care poarta virusul Dengue. Cu toate acestea, Lora și Ghenu raman optimiști. Așteapta sa se redeschida compania aeriana și sa revina in țara. Citeste si: Lora si Ionut Ghenu, blocati in Bali pana in…

- ”Izolarea oamenilor a dus la o epidemie de țanțari, care poarta virusul Dengue , mai periculos decat coronavirus”, a declarat Lora intr-un interviu. Potrivit Ciao.ro ,Lora se afla in Bali de pe data de 9 martie. Ea si iubitul ei și au ramas blocați acolo din cauza epidemiei de coronavirus care a dus…

- Jesica Zamfir, castigatoarea MasterChef , va deveni mama pentru a doua oara. Anunțul a fost facut pe contul ei de socializar, unde a publicat și o imagine impreuna cu familia ei. Aceasta a castigat in urma cu sase ani premiul cel mare, in sezonul 4, MasterChef.Jesica are o familie frumoasa, ea impreuna…