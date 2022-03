LONDRA. Britanicii vor renunţa la investiţiile din Rusia ”Desi recunosc ca poate fi o provocare sa reduca investitiile existente, cred ca nu exista niciun argument pentru noi investitii in economia rusa”, a spus Sunak intr-un mesaj video pe Twitter. ”Indemn proprietarii si administratorii de active sa analizeze foarte atent orice investitie care l-ar sprijini in orice sens pe Putin si regimul sau”, a subliniat el. Mai multe companii britanice importante au anuntat ca isi vor vinde sau isi vor reduce investitiile in Rusia, precum gigantii energetici BP si Shell si firma de investitii Aviva. Sunak a mai spus ca alte companii care vor urma aceasta initiativa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

