Londra acuză Moscova că vrea să-i fure vaccinul anti-COVID Organismul guvernamental britanic insarcinat cu securitatea cibernetica a acuzat joi un grup de hackeri rusi ca ataca organizatii britanice, americane si canadiene pentru a le sustrage cercetarile despre crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus si considera ''aproape sigur'' ca acest grup actioneaza pentru serviciile secrete ruse, potrivit AFP, citata de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Compania germana specializata in produse biofarmaceutice, Biontech, impreuna cu gigantul farmaceutic american Pfizer, au anuntat ca testele preliminare realizate in Statele Unite cu vaccinul lor experimental dezvoltat impotriva noului coronavirus au furnizat rezultate...

- Anvisa, autoritatea de reglementare sanitara din Brazilia, a aprobat studiile clinice pentru acest vaccin potential, dezvoltat de Universitatea Oxford si produs de compania farmaceutica AstraZeneca, in primele zile ale lunii iunie. Oamenii de stiinta se asteapta ca acest vaccin sa fie lansat pe piata…

- Anette Lilinger, neuropat german: "Aș dori sa va atrag de urgența atenția asupra problemelor importante cu privire la viitoarea vaccinare contra Covid-19: In ultimii 20 de ani, au tot venit la mine pacienți care au dezvoltat simptome dupa ce au fost vaccinați, pe care eu a trebuit apoi sa le tratez.…

- Pentru ca stim cu totii situatia actuala provocata de pandemia COVID-19 la nivel mondial, Premiile Construction News (CN) se amana pentru data de 14 octombrie 2020, spre sfarsitul acestui an, la Grosvenor House Hotel in Londra. Avand in vedere sfaturile recente ale Guvernului si preocuparile tot mai…

- Un vaccin impotriva coronavirus va duce la apeluri „semnificative” pentru a fi furnizat mai intai pe plan local, reprezentand o forma de „naționalism al vaccinarii” care va fi in detrimentul tuturor, a avertizat un fost membru al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și actual președinte al Coaliției…

- Armata rusa a pregatit o rezerva de 17 unitati militare mixte pentru a sprijini diferite regiuni din tara in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de EFE si media ruse. Acestea sunt cinci grupuri la nivel de brigada si 12 la nivel de…

- Rusia a raportat o crestere record de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Peste 6.000 de persoane au fost infectate cu COVID-19, au anuntat autoritatile de la Moscova.Rusia a anuntat ca au fost depistate 6.060 de cazuri noi, iar bilantul total al imbolnavirilor cu coronavirus a ajuns la…

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 3 211 traversari. Un numar mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova - 2 351 traversari persoane (în creștere cu 19% fața de ziua precedenta) dintre…