Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul constructiilor are nevoie de romanii care s-au intors in tara, in contextul pandemiei de COVID-19, in conditiile in care deficitul de forta de munca in acest domeniu ajunge la 500.000 de persoane, potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei Romane a Constructorilor de Autostrazi (ARCA).…

- Domeniul care ar putea absorbi pana la 500.000 dintre romanii care s-au intors din strainatate. Cum și-ar putea gasi joburi in Romania Sectorul constructiilor are nevoie de romanii care s-au intors in tara, in contextul pandemiei, in conditiile in care deficitul de forta de munca in acest domeniu ajunge…

- Palatul Buckingham va taia anul acesta 380 de locuri de munca temporare, din cauza pandemiei de coronavirus, a declarat, vineri, o purtatoare de cuvant a Royal Collection Trust, relateaza dpa. Toți angajații...

- Din cauza pandemiei de COVID-19, Palatul Buckingham va taia anul acesta 380 de locuri de munca temporare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Royal Collection Trust, relateaza dpa. Royal Collection Trust gestioneaza castelele si operele de arta detinute de casa regala britanica.…

- "Odata ce trecem de varful initial al pandemiei de coronavirus in Europa, trebuie sa ne pregatim pentru noul context, prioritatea principala a planului nostru de 'revenire la munca' fiind legata de implementarea standardelor globale Ford privind distantarea sociala si intarirea protocoalelor de sanatate…

- Aproape 60 de milioane de locuri de munca din Uniunea Europeana și Regatul Unit sunt in pericol, conform unui raport al companiei de consultanța McKinsey, citat de CNN.Firma avertizeaza ca rata șomajului in UE ar putea crește de la aproximativ 6% la mai mult de 11% și va ramane ridicata ani intregi…

- Autoritațile au dat primele amenzi persoanelor care au ieșit din casa fara un motiv intemeiat și fara declarație, in prima noapte cu restricții la ieșirea din izolare in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus.

- Au trecut șase zile de cand Romania a intrat in stare de urgenta, instituita din cauza noului coronavirus. Asta inseamna masuri excepționale, care n-au mai fost luate pana acum. Romanii se obișnuiesc insa greu cu aceasta schimbare majora in viața lor.