*** Michelin Zalau angajeaza ingineri debutanți. Daca ești interesat depune un CV la sediul companiei din Zalau, Bld. Mihai Viteazu nr 83, Poarta 2 sau prin e-mail [email protected] Tel.0260607001 *** Restaurant – Time Out angajeaza: bucatar, ajutor de bucatar si ospatar. Relatii se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0757097290. *** Spitalul Orasenesc “Prof. Dr. Ioan Puscas” Simleu Silvaniei organizeaza concurs in data de 9 august 2018, ora 9.00 pentru ocuparea unui post vacant pe durata determinata de medic specialist – specialitatea Medicina de laborator in cadrul…