Un adevărat erou nu își plătește datoriile

1. Gata, iarăși e gunoi pe străzile din Sectorul 1, pentru că Primăria nu a achitat facturile pe iulie și august, dar doamna primăreasă nu are nicio vină, normal. La școală am învățat că trebuie să îi cinstim pe ctitori. Am învățat prost. De acum înainte le vom face statui celor care vor intra în […] The… [citeste mai departe]