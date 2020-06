*** Societate Comerciala cu sediul in Zalau angajeaza spalator auto cu sau fara experienta. Se ofera salariu atractiv si program flexibil. Telefon 0769 072277 ***ACI INTERNATIONAL INVEST SA, cu sediul in localitatea Criseni nr. 442, judetul Salaj, angajeaza personal pentru urmatoarele pozitii: Asistent manager; Inginer constructor instalatii; Inginer constructor; Specialist achizitii; Electrician; Instalator; Muncitori calificati in constructii. Relatii suplimentare la 0757965236 de L-V intre orele 9 – 16 iar cv-urile se pot trimite pe adresa de e-mail: [email protected] *** SC DRUM INSERV…