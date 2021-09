Locul în care a plouat în șase ore, cât în două luni (VIDEO) Masini rasturnate, zeci de drumuri blocate si scoli inchise…Aceasta este numai o parte din „bilanțul” pe care l-a lasat in urma o furtuna, in sudul Frantei. In șase ore a plouat cat in doua luni. Cel putin doua persoane sunt date disparute, o autostrada a fost inchisa din cauza unui accident in lant, iar traficul feroviar a fost perturbat.Aproape 800 de pompieri au fost mobilizati pentru interventii și vor avea mult de lucru, pentru ca șase regiuni din sudul Franței sunt inca sub cod portocaliu de vreme rea. Internauții au postat imagini in acest sens și vorbesc despre apocalipsa climatica. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

