- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, care a ajuns in Romania marti seara sub escorta, a fost dus de la frontiera direct in Penitenciarul Arad, unde este pus in carantina intr-o camera cu alti detinuti aflati tot in carantina.

- In cursul zilei de marți, 19 martie 2024, Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, urmeaza sa fie adus in Romania, sub escorta poliției. Fostul edil din Baia Mare a parasit penitenciarul din Munchen.

- Aproximativ 25 de arbori Criptomeria japonica (Arborele național japonez) se afla langa Baia Mare, in padurea din zona numita „Usturoiul”, insa nimeni nu știe despre acest parc dendrologic. Specia de arbori crește pana la 70 de metri inalțime și poate trai cateva mii de ani.

- Cazierul penal al unei romance cuprinde o serie de infracțiuni pentru diverse incidente in provincia Padova. Printre cele mai recente se numara incendierea coșurilor de gunoi din holul bibliotecii din Cadoneghe. Dupa ce, inițial, fusese plasata sub control judiciar pentru faptele sale, vineri, 1 martie,…

- Programul de proteste al Federației „Solidaritatea Sanitara” din Romania continua cu o noua acțiune: pichetarea unitaților sanitare, ce se va desfașura joi, 29 februarie. In acest sens Sindicatul Solidaritatea Sanitara Baia Mare va desfasura un protest in holul mare al Spitalului Judetean de Urgenta…

- Romania are o noua stațiune de interes național, zona turistica a municipiului Baia Mare, jud. Maramureș, iar alte 14 sunt stațiuni turistice de interes local. Saptamana trecuta, Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a aprobat hotararea. Cele 14 stațiuni…

- Eurodeputatul Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, afirma ca in urmatoarele zile se va lua o decizie privitoare la calendarul alegerilor din acest an, in concordanta cu ceea ce isi doresc si cetatenii romani."Vom sta de vorba, vom vedea ce e mai bine pentru cetateanul roman, ce e mai bine pentru…

- Tribunalul Cluj a transmis toate informațiile solicitate de Germania, privind condițiile de detenție din Romania, pentru extradarea lui Catalin Cherecheș. Instanța din Munchen va decide predarea primarului de Baia Mare.