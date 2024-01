Stiri pe aceeasi tema

- Frigul care s-a coborat de mai multe zile peste Romania a ucis cel puțin cinci oameni iar meteorologii anunța ca temperaturile negative vor fi dominante in majoritatea teritoriului și in perioada imediat urmatoare. Azi-noapte, minimele termice au coborat, din nou, dincolo de minus 15 grade Celsius.…

- Ministrul PNL de Finanțe, Marcel Bolos, considera ca Romania „culege roadele cotei unice”, iar 2024 nu este „un moment foarte potrivit pentru a discuta despre impozitul progresiv”, dorit de PSD.„Ma puneti sa intru in chestiuni de doctrina, cota unica versus cota de impozitare progresiva. Cred ca cu…

- Romania se mandrește cu o mulțime de locuri fascinante, la care nu le gasești egal nici daca strabați lumea intreaga. Așadar, am pregatit o selecție cu cele mai frumoase dintre acestea, pentru cei cu dor de duca și spirit de explorator. Sa incepem! Padurea Hoia Baciu Padurea din vecinatatea Muzeului…

- Un loc fain de vizitat sunt Detunatele din Apuseni, unice in felul lor. Merita vizitate intr-o drumeție de weekend. In Apuseni gasești și Detunatele unice in Romania. Detunata Golașa este o stanca cu peretele format din stive de bazalt, coloane cenusiu-negricioase. Se afla in Muntii Metaliferi, drumul…

- „Adunarea Naționala a tuturor romanilor din Transilvania, Banat și Țara Ungureasca, adunați prin reprezentanții lor indreptațiți, la Alba Iulia in ziua de 1 Decembrie 1918, decreteaza Unirea acelor romani și a tuturor teritoriilor legate de danșii cu Romania”, acestea sunt cuvintele cu care incepea…

- Peste 100 de romani cu dubla-cetațenie au fost evacuați din Fașia Gaza și au fost aduși acasa, in Romania. Aceștia au facut marturisiri cutremuratoare despre ceea ce au trait in timp ce se aflau in mijlocul razboiului și cat de dificil a fost pentru ei sa fuga din calea atacurilor.

- Țara noastra gazduiește un sat in care timpul s-a oprit in loc. Asta susțin atat localnicii, cat și turiștii romani și deopotriva straini care se deplaseaza in zona. Numele acestui teritoriu este asociat cu unul regal, ce i-a adus multa popularitate. Peisajele, dar și oamenii de aici atrag mulți turiști.…

- Incepand de joi seara este valabila o atenționare meteo cod galben de intensificari ale vantului in Transilvania și Moldova Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vantul se va intensifica treptat, pe parcursul nopții de joi spre vineri in Banat, Crișana și Maramureș, precum și in vestul…