Prognoza meteo actualizată/Cum va fi vremea în România până aproape de mijlocul lunii martie Informații de ultima ora vin de la meteorologi. E vorba despre prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Dupa un inceput de februarie ce a adus in multe zone ale țarii temperaturi mai degraba specifice primaverii, decat ultimei luni de iarna din calendar, mulți se intreaba cat va mai ține vremea mai calda decat specificul acestei […] The post Prognoza meteo actualizata/Cum va fi vremea in Romania pana aproape de mijlocul lunii martie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

