Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele incearca fel și fel de rețete pentru a le face pe plac pofticioșilor de la masa. Desigur ca in casele romanilor se consuma mai ales in perioada rece ciorbele și supele care nu trebuie sa lipseasca de la un pranz. Din pacate, nu toate doamnele știu sa gateasca o ciorba de nota zece pentru…

- Poliția Republicii Moldova anunța ca, la moment, ofițerii Direcției Investigații Complexe a Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu procurorii PCCOCS, desfașoara percheziții la sediile a patru companii ale aceluiași proprietar, care realizeaza cea mai mare parte a importului de carne in…

- Gospodinele intampina probleme atunci cand vine vorba de rezolvarea unor sarcini care țin de curațenia locuinței. Una dintre aceste probleme se intalnește și atunci cand se pune problema spalatului geamurilor. Care este amestecul banal care iți pastreaza geamurile curate, indiferent de ploi sau ninsori.…

- Mai sunt exact 10 zile pana pe 25 decembrie, ziua de Craciun! Ca in fiecare an, majoritatea gospodinelor pregatesc bucate alese, adevarate tradiții moștenite de-a lungul anilor. Printre preparatele specifice zonei romanești este și caltaboșul. Deși pare simpla rețeta, din pacate nu este chiar așa. Gospodinele…

- Gospodinele au inceput deja pregatirile și curațenia pentru sarbatori. Pentru ca intreaga activitate sa nu dureze prea mult, exista cateva trucuri. Așa se poate spune și despre amestecul dintre detergentul de vase și sare, care rezolva una dintre problemele cu care se confrunta gospodinele in bucatarie.

- Produsul de la Lidl pentru care romanii vor sta la coada. Este la oferta, se vinde la preț foarte mic, in comparație cu altele de pe piața. Gospodinele vor fi bucuroase de reducere, mai ales daca au nevoie de un mic ajutor in bucatarie. Afla in randurile de mai jos ce aparat poți achiziționa la […]…

- In perioada mai rece a anului, gospodinele se axeaza pe rețetele unor preparate bogate in calorii și sosuri. Pe langa sarmale, tocanițe, ciorbe, supe și alte delicatese, expertele iți recomanda sa gatești o mamaliga ca la bunica acasa. Cate minute trebuie lasata la fiert, de fapt. Secretul pentru cea…

- Gospodinele din Romania sunt adevarate impatimite ale conulețelor, mai ales in apropierea sarbatorilor de iarna. Acestea sunt nelipsite de pe mesele festive, așadar, va prezentam cea mai delicioasa și simpla rețeta de cornulețe cu gem, care nu trebuie sa lipseasca din meniu.