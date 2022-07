Stiri pe aceeasi tema

- Și-n dunga a scris și a vorbit presa din toata lumea ca azi, la Kiev, vin in vizita trei dintre mai marii lumii: Olaf Scholz al Germaniei, Mario Draghi al Italiei și Emmanuel Macron al Franței. Bine, se afla acolo, in vizita, și-al nostru, Klaus Johannis, dar despre el nu s-a facut atata caz. Nu știu,…

- Pare ca miezul razboiului se muta din Crimeea spre Melitopol și Zaporojie. Conform UNIAN, coloane de soldați sunt vazute și inregistrate ca schimband locul, poate și norocul, in zona de razboi din Ucraina. Pe cale terestra, maritima, aeriana, armata lui Putin se muta cu cartierul general. Oameni, tancuri,…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, cuprins de atmosfera creata de suporteri in jurul autocarului echipei de fotbal AC Milan, la care evolueaza si portarul roman Ciprian Tatarusanu. Incidentul s-a petrecut inaintea meciului de campionat de pe San Siro cu Atalanta (2-0). Zlatan Ibrahimovic nu a jucat…

- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie’s.…

- Talibanii au decretat sambata ca femeile din Afganistan sunt obligate sa poarte un voal de preferința burka, care le acopera complet, aceasta fiind o restricție dintr-o lista lunga de restricții, ceea ce a declanșat numeroase reacții din partea militantelor feministe, transmite presa internaționala.…

- Pana la sfarșitul anului 2021, pandemia de Covid-19 a provocat intre 13 și 17 milioane de decese, un numar mult mai mare comparativ cu datele oficiale, potrivit unei noi estimari a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) publicata joi. Noile estimari ale OMS arata ca bilanțul total asociat direct sau…

- Seful guvernului italian Mario Draghi, testat pozitiv la COVID-19, va renunta o deplasare prevazuta in aceasta saptamana in Angola si in Republica Congo pentru a cauta furnizori de energie alternativa la cea ruseasca, au anuntat luni serviciile sale, relateaza AFP. Mario Draghi, in varsta de 74 de ani,…