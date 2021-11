Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a fost testat negativ la coronavirus duminica, a declarat luni o purtatoare de cuvant a Casei Albe. Anunțul vine dupa ce Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a președintelui american, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, informeaza Digi24.ro.

- Președintele american Joe Biden a calificat vineri acțiunile guvernului american drept „stangace” in timpul primei sale intalniri cu președintele francez Emmanuel Macron de la izbucnirea unei crize diplomatice luna trecuta din cauza unui pact de securitate incheiat de SUA cu Marea Britanie și Australia.

- Președintele american Joe Biden s-a vaccinat luni cu cea de-a treia doza de ser anti-Covid-19. Liderul SUA s-a vaccinat la Casa Alba cu Pfizer-BioNTech, la cateva zile dupa recomandarea data de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA (CDC). SUA a aprobat saptamana trecuta administrarea…

- Presedintele american Joe Biden a primit luni, la Casa Alba, a treia doza dintr-un vaccin anti-Covid, la cateva zile dupa ce CDC (Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor) a recomandat administrarea unei doze suplimentare cu serul dezvoltat de Pfizer si BioNTech in cazul anumitor grupuri de risc.

- Presedintele american Joe Biden a promis marti, la tribuna ONU, o crestere a eforturilor internationale ale Statelor Unite atat in lupta impotriva pandemiei covid-19, cat si impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a denuntat vineri caracterul 'pernicios' al unei noi legi restrictive privind avortul in Texas, care incurajeaza, prin oferirea unei recompense, semnalarea organizatiilor sau persoanelor care ar ajuta femeile sa avorteze, relateaza AFP. "Cel mai pernicios in…

- Cel putin cinci persoane au murit si peste 80 au fost ranite intr-o serie de explozii violente la un depozit de munitii din Kazahstan, au anuntat vineri autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, informeaza Agerpres . Ministerul Apararii a precizat, intr-un comunicat, ca cinci militari au murit…

- Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia anonimatului, a precizat…