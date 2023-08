Locuitorii din Ruse nu vor incinerator de deșeuri la Giurgiu Locuitorii din Ruse vor sa opreasca o posibila investiție la Giurgiu, unde ar urma sa fie construit un incinerator pentru deșeuri pe malul Dunarii, pe locul unde funcționa pe vremuri combinatul chimic. Bulgarii s-au mobilizat pe platformele online, unde strang semnaturi pentru a impiedica realizarea unei astfel de investiții. Primele informații despre inființarea unui incinerator pentru deșeuri la Giurgiu au aparut in spațiul public in primavara, cand proiectul de investiție a fost supus dezbaterii publice de catre Agenția de Protecție a Mediului Giurgiu. Daca giurgiuvenii nu au parut deranjați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un proiect pentru construirea unui incinerator pentru deșeuri in municipiul Giurgiu starnește ingrijorari peste Dunare, la vecinii bulgari.Proiectul a fost supus dezbaterii publice pe 8 mai anul acesta, de Agenția de Protecție a Mediului Giurgiu, iar locuitorii orașului Ruse au reacționat la scurt timp,…

- Locuitorii orașului Ruse, din Bulgaria, se mobilizeaza pe platformele online ca sa impiedice construirea unui incinerator pentru deșeuri in orașul Giurgiu, de pe celalalt mal al Dunarii, despre care spun ca le va polua zona

