- Provincia canadiana British Columbia (n.r. Columbia Britanica), situata in vestul țarii, a declarat vineri, 18 august, stare de urgența, in timp ce pompierii se luptau cu un incendiu de vegetație care face ravagii pe dealurile și in munții de deasupra orașului West Kelowna, forțand mii de evacuari.…

- Zeci de mii de oameni din nord-vestul Canadei au primit ordin de evacuare, dar au fost intorși din drum la aeroport, pentru ca toate zborurile erau pline. Noi incendii au izbucnit și in provincia Columbia Britanica din vestul Canadei, unde mai multe localitați sunt amenințate de flacari.

- Locuitorii din Yellowknife, principalul oras din Teritoriile de Nord-Vest, au primit miercuri seara ordin de evacuare pana in weekend din cauza avansarii rapide a incendiilor forestiere, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Din pacate, situatia incendiilor de vegetatie…

- Autoritatile canadiene au declarat stare de urgenta in provincia Alberta din cauza incendiilor de padure. Canada traverseaza cel mai groaznic sezon, iar flacarile s-au extins si in Statele Unite.

- Incendiile, caldura intensa și furtunile afecteaza Europa, in timp ce 10 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in India, iar in Miami s-au inregistrat 39 de grade Celsius timp de 39 de zile la rand - și nu este nici pe departe cel mai cald loc din SUA. Intre timp, in Marea Britanie ar putea…

- Ploile torențiale care au inceput in urma cu cateva zile au provocat inundații in Serbia și Bosnia. Vineri, autoritațile au declarat stare de urgența in mai multe zone, deoarece ploile vor continua in weekend.In Serbia, 1.300 de salvatori și 22 de ambarcațiuni participa la o misiune in zonele inundate.…

- Orașul Halifax, din estul Canadei, a declarat duminica noaptea stare de urgența locala, dupa ce un incendiu de vegetație a provocat evacuari și intreruperi de energie electrica, potrivit Reuters.„Echipele de intervenție in caz de urgența lucreaza non-stop pentru a menține oamenii in siguranța și…