- Noapte de foc la Iași. O comuna intreaga a stat cu sufletul la gura dupa ce mai multe case au fost vandalizate. Trei tineri s-au gandit ca vor scrie istorie prin faptele lor, dar totul s-a terminat cat se poate de prost Noapte de coșmar la Iași. Trei tineri au bagat groaza intr-o comuna intreaga. […]…

- EROU…Putini albesteni sunt cei care isi mai aduc aminte ca, in comuna lor s-a nascut, cu aproape 150 de ani in urma, un erou, fiu de preot. Astfel, la 11 februarie 1879 se naste, in comuna Albesti, Gheorghe Dobrovici, fiul preotului Neculai Dobrovici, cel care avea sa participe, in 1919, la luptele…

- TAMPONARE… Salvatorii barladeni sunt solicitați sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea și acordarea primului ajutor victimelor unui accident rutier produs pe DE 581, in raza localitații Stramtura, comuna Banca. In accident sunt implicate doua autoturisme in care se aflau opt persoane.…

- CERERE… Arestați preventiv pentru furt calificat cu un prejudiciu de peste 50.000 de lei, cei patru barladeni se viseaza acum și liberi. Pentru asta, au cerut magistraților inlocuirea masurii arestului preventiv cu o masura mai ușoara privativa de libertate, dar judecatorii au respins cererea. Cei patru…

- LA RACOARE…Arestati preventiv dupa ce au fost acuzati de talharie calificata, doi adolescenti din Vaslui vor mai sta o luna in arest, la Tichilesti. Magistratii au decis prelungirea mandatului de arestare. Cei doi au ajuns in atentia oamenilor legii dupa ce, luna trecuta, pe fondul consumului de alcool,…

- Trei persoane din cele 14 retinute de DIICOT in dosarul de inselaciune cu consecinte deosebit de grave au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, potrivit IPJ Neamt. „Persoanele in cauza au fost prezentate instantei de judecata, fata de 3 persoane cu varste cuprinse intre 27 si 51 de ani fiind dispusa…

- ȘANSE… Arestați preventiv in urma unei acțiuni a procurorilor DIICOT, cei șapte tineri banuiți de trafic de droguri in forma continuata și arestați preventiv mai au o șansa in fața judecatorilor Curții de Apel Iași. Și asta pentru ca decizia de a-i aresta preventiv a Tribunalului Vaslui nu a fost una…

- Zeci de case și blocuri vor fi construite la marginea municipiului Iași, investitor fiind Gabriel Ețcu, cel care a inaugurat cartierul ESQ Village. Primaria Iași a eliberat doua autorizații de construire pentru cladirile ce vor fi edificate pe o suprafața de aproximativ 1,5 hectare Terenurile de la…