Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o luna de carantina in propria locuinta, Chen Chunmei profita de ridicarea restrictiilor anti-COVID-19 de la Beijing pentru a se desfata cu un munte de languste sotate. La fel ca ea, o multime de localnici sarbatoresc redeschiderea restaurantelor, relateaza marti AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Autoritatile din Beijing au anuntat duminica relaxarea mai multor restrictii anti-COVID-19, dupa o luna de temeri legate de o posibila plasare in lockdown a celor 22 de milioane de locuitori din capitala Chinei, informeaza AFP. Metropola chineza s-a confruntat la sfarsitul lunii aprilie cu o puternica…

- Metropola chineza Shanghai se indreapta spre o redeschidere treptata, dupa doua luni de blocare a activitatilor din cauza Covid-19, in timp ce oficialii de la Beijing s-au pregatit sa reduca restrictiile in anumite parti ale capitalei, spunand sambata ca epidemia este sub control, transmite Reuters.…

- Capitala Chinei, Beijing, a finalizat ultima din cele trei runde de testare in masa, iar autoritațile au inchis unele zone de divertisment pentru a limita o epidemie de COVID-19 inainte de sarbatorile de 1 mai. Biejingul arata ca un oraș fantoma sambata, doarece autoritațile au introdus și mai multe…

- Panica in capitala Chinei, dupa zeci de cazuri noi COVID inregistrate. Locuitorii iau cu asalt magazinele si golesc rafturile, de teama unei carantine dure, ca cea din metropola Shanghai.Oamenii au stat la cozi interminabile pentru a se aproviziona cu legume, carne proaspata si taitei.

- Un program de testare a aproape tuturor celor 22 de milioane de locuitori, anularea ceremoniilor de nunta si a spectacolelor, inchiderea salilor de sport Capitala Chinei, Beijing, traieste marti cu teama unui regim strict de lockdown similar celui impus la Shanghai, relateaza AFP.China se confrunta…

- Locuitorii din Beijing au inceput sa-si faca provizii in contextul in care cel mai mare district al orasului a demarat luni un program de testare in masa a rezidentilor, existand teama ca autoritatile vor lua decizia impunerii unui regim strict de lockdown in stilul Shanghai, dupa ce mai multe zeci…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 din China s-a dublat marti fata de ziua precedenta. Țara din care a izbucnit pandemia se confrunta in prezent cu cel mai mare focar de Covid-19. Comisia Nationala de Sanatate a anuntat ca au fost inregistrate 3.507 de cazuri noi in ultimele de 24 de ore, un numar in…