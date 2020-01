Locuitorii Atenei, sfătuiţi să evite încălzirea cu lemne, principala cauză a creşterii poluării atmosferice în capitala Greciei Societatea elena de lupta impotriva cancerului a avertizat joi autoritatile si cetatenii in legatura cu utilizarea sobelor si a semineelor pe lemne, mai ales la Atena, care reprezinta principala cauza a "cresterea poluarii aerului", si a cerut oprirea incalzirii cu lemne in capitala care, potrivit acesteia, distruge "sanatatea" locuitorilor, relateaza AFP. In ultimele zile, capitala Greciei a fost lovita de un val de aer rece, ninsori abundente au cazut pe muntii din jur, iar fumul de la sobele si semineele pe lemne a acoperit periferia Atenei. "Opriti folosirea sobelor pe lemne pentru a va putea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București (STB) și Metrorex au anunțat programul mijloacelor de transport in comun de Revelion, tramvaiele liniilor 1, 10 și 41 și metrourile urmand sa circule intreaga noapte dintre ani, potrivit Mediafax.In noaptea de Revelion, STB SA va asigura transportul public…

- Autoritatile au ordonat inchiderea mai multor scoli din Teheran si din alte orase din Iran, duminica, din cauza poluarii atmosferice care a ajuns la un nivel de alerta pentru sanatate, relateaza AFP, citata de News.ro.La Teheran, un nor gros cenusiu invaluie orasul de mai multe zile,facand…

- „Tramvaiul colindelor” va circula prin Bucuresti in perioada 14 decembrie 2019 – 3 ianuarie 2020. Un eveniment socio-cultural, „Tramvaiul colindelor” este organizat de sarbatorile de iarna de Primaria Capitalei si Societatea de Transport Bucuresti. Astfel, timp de trei saptamani, pe traseul liniei 1,…

- Din cauza lucrarilor de reparatii la partea carosabila, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta se restrictioneaza prima banda pe tronsonul kilometric 35 – 33+500 de metri, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi. Lucrarile au loc astazi, pana la ora 16.00.

- Autoritatile din capitala Indiei, New Delhi, au declarat luni stare de urgența din cauza poluarii deosebit de grave, informeaza Agerpres. Guvernul local a inchis școlile și a interzis accesul pe strazi a vehiculelor cu numere de inmatriculare care se termina cu numere impare. Nivelul microparticulelor…

- Grecia se confrunta cu cel mai mare aflux de refugiati de dupa 2015, cand in tara au intrat, trecand prin Turcia, peste un milion de migranti. Numai in septembrie anul acesta, numarul celor ajunsi pe teritoriul elen a depasit 12.000, un record in ultimii trei ani si jumatate, de cand Uniunea Europeana…

- Stare de urgenta in capitala statului Chile, dupa o noapte de proteste violente. Manifestatiile au fost declansate de planul Guvernului de a scumpi biletele la metrou. Mai multe cladiri au fost incendiate, iar metroul din Santiago a fost inchis.

- Presedintele Republicii Chile, Sebastian Pinera, a decretat vineri seara stare de urgenta la Santiago si i-a incredintat unui militar responsabilitatea de a asigura securitatea, dupa o zi de ciocniri violente izbucnite in urma protestelor impotriva cresterii preturilor la transportul cu metroul, relateaza…