Locuințe mai scumpe din ianuarie 2024. Cu cât a fost majorat TVA-ul TVA-ul la locuințe a fost modificat dupa apariția legii privind reforma fiscala. Guvernul a decis ca majorarea sa fie una substanțiala, de la 5% la 9%. De asemenea, potrivit legii, cei care vor sa beneficieze de reducerea de TVA trebuie sa indeplineasca unele condiții. Noile modificari la TVA se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2024. Este bine de știut ca anumite persoane pot beneficia in continuare de tariful redus, insa, concret, prețurile apartamentelor se vor scumpi dupa marirea cotei de TVA. Cei care, pana la finalul acestui an, incheie un contract și platesc in avans pentru achiziționarea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

