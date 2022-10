​Paul Pelosi, soțul președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a fost „atacat violent” dupa ce o persoana a intrat prin efracție in casa cuplului din California, vineri dimineața, a anunțat biroul acesteia intr-un comunicat, relateaza Reuters. „Atacatorul este in arest și motivația atacului este in curs de investigare”, se arata in comunicat. „Domnul Pelosi a fost dus la spital, unde primește excelente ingrijiri medicale și se așteapta sa-și revina complet”. Președinta Camerei Reprezentanților nu era acasa la momentul atacului de dimineața. Paul Pelosi, in varsta de 82 de ani,…